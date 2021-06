L’amore non divorzia mai film stasera in tv 29 giugno: cast, trama, streaming

L’amore non divorzia mai è il film stasera in tv martedì 29 giugno 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’amore non divorzia mai film stasera in tv: cast

La regia è di Neill Fearnley. Il cast è composto da Jill Wagner, Colin Egglesfield, Rachel Hayward, Ken Tremblett, Bill Dow, Matty Finochio, Tasya Teles, Michael Karl Richards.

L’amore non divorzia mai film stasera in tv: trama

Annie e Ben progettavano di trasferirsi e sposarsi a New York, ma un grave imprevisto aveva mandato in fumo i loro progetti. Quindici anni dopo si ritrovano a dover divorziare senza essersi sposati all’epoca. Ormai sono entrambi sentimentalmente impegnati, ma realizzeranno che certi sentimenti non muoiono mai.

L’amore non divorzia mai streaming

L’amore non divorzia mai streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

