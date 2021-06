Bellifreschi film stasera in tv 29 giugno: cast, trama, streaming

Bellifreschi è il film stasera in tv martedì 29 giugno 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bellifreschi film stasera in tv: cast

La regia è di Enrico Oldoini. Il cast è composto da Lino Banfi, Christian De Sica, Lionel Stander, Rosanna Banfi, Lisa Lavender, Giuseppina Gaspardis D’Eva, Monica Frassinelli, Marina Viro.

Bellifreschi film stasera in tv: trama

Due modesti attori comici Tom e Jerry vengono ricercati dalla Polizia negli Stati Uniti, per avere sparato, più o meno incidentalmente, a un divo americano, che li aveva scritturati con un contratto scritto su un tovagliolo. La caccia è aperta: ai due attori, impauriti e ormai affratellati dal guaio comune, non resta che vestire abiti femminili, star sempre in viaggio, passando da un motel ad un ristorante e sottostando agli incontri e scontri più svariati, pur di sfuggire agli sceriffi. Due ragazze, Barbara e Conchita, che fanno l’autostop in cerca di lavoro, accompagnano i due per un certo tempo e Barbara piace al più anziano Tom, il quale, purtroppo, è assillato dall’affetto e dalle premure di Frank Santamaria, un vecchio ricco e strambo. I due attori trascorrono alcuni giorni nella villa di costui e poi, stanchi di rischi, equivoci e paure, decidono di consegnarsi. Durante la ricostruzione della sparatoria in cui il divo è rimasto ferito, goffi ed esagitati come sono, rischiano di compiere una vera strage di funzionari e poliziotti. Da qui una seconda fuga. Dieci anni più tardi e dopo una lunga separazione, Jerry, che ha messo su un modesto locale si incontra con Tom, che sposatosi con Santamaria, ormai deceduto, vive con Barbara, che gli ha dato ben cinque figli. Tom appare all’amico, ancora in gramaglie, ma sempre in vesti femminili, da “vedova” fedele al ricordo di quello strambo Santamaria, che gli ha lasciato una villa e molti dollari.

Bellifreschi streaming

Bellifreschi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

