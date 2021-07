Julieta film stasera in tv 3 luglio: cast, trama, streaming

Julieta è il film stasera in tv sabato 3 luglio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Julieta film stasera in tv: cast

La regia è di Pedro Almodóvar e Christoph Stark. Il cast è composto da Darío Grandinetti, Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Michelle Jenner, Priscilla Delgado, Nathalie Poza, Barnaby Metschurat, Lavinia Wilson, Matthias Koeberlin, Sibylle Canonica.

Julieta film stasera in tv: trama

Julieta ha cinquantacinque anni, è una insegnante e ha deciso di lasciare il suo paese, la Spagna, per recarsi in Portogallo per seguire il suo uomo. Nelle operazioni per il trasloco si imbatte in oggetti che fanno emergere emozioni e ricordi di un passato che riemerge implacabile. L’incontro improvviso e del tutto casuale con Beatriz, amica d’infanzia di sua figlia Antía, è per la donna come un segno e si convince a restare a Madrid.

Sua figlia Antía ha fatto perdere ogni traccia di sé ormai da 12 anni e Julieta da sempre attende il suo ritorno o almeno che arrivi una qualche notizia, una spiegazione. La donna decide di scrivere una lettera alla figlia scomparsa per cercare di spiegare tutto ciò che ha messo a tacere nel corso degli ultimi trent’anni, dal momento cioè del suo concepimento, una specie di confessione che però non sa a dove spedire. Julieta ha cercato la figlia Antia con tutti i mezzi in suo potere, ma la ricerca conferma che la ragazza è ormai una perfetta sconosciuta. Poi il destino le consegna una lettera e… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Julieta streaming

Julieta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Julieta film stasera in tv: trailer

