Shrek e vissero felici e contenti film stasera in tv 3 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Shrek e vissero felici e contenti è il film stasera in tv sabato 3 luglio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica Shrek ed è diretto da Mike Mitchell.

Shrek e vissero felici e contenti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Shrek Forever After

USCITO IL: 25 agosto 2010

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Fantasy

ANNO: 2010

REGIA: Mike Mitchell

CAST: Renato Cecchetto, Selvaggia Quattrini, Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Walt Dohrn, Julie Andrews, John Lithgow, Ian McShane, Amy Poehler, Maya Rudolph, Craig Robinson, Amy Sedaris, Eric Idle, Larry King, Regis Philbin, Cheri Oteri, Chris Miller, Cody Cameron, Aron Warner

DURATA: 93 Minuti

Shrek e vissero felici e contenti film stasera in tv: trama

Shrek, dopo aver combattuto un terribile drago, avere portato in salve una bella principessa e preso nelle sue mani il governo del regno dei suoceri, è ora impegnato nel diventare un perfetto casalingo. Non solo è molto amato dal popolo e mentre una volta spaventava tutti con il suo aspetto oggi viene acclamato e si trova persino ad autografare forconi. In certi momenti però Shrek si sente in crisi di identità e viene preso dalla nostalgia dei giorni in cui era e si sentiva un vero e terribile orco. Stringe allora un patto con il nano Tremotino e finisce per ritrovarsi in una folle versione alternativa di Molto Molto Lontano, dove gli orchi vengono cacciati. In questa nuova realtà Tremotino è re protetto da un nugolo di streghe, mentre Shrek e Fiona non si sono mai incontrati. Shrek dovrà riportare tutto alla normalità, per salvare la sua famiglia e i suoi amici…

Shrek e vissero felici e contenti film stasera in tv: curiosità

L’assolo di flauto che si sente nel film è stato eseguito da Jeremy Steig, un celebre jazzista.

E’ l’unico film su Shrek in cui si vede l’orco piangere.

Shrek e vissero felici e contenti streaming

Shrek e vissero felici e contenti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shrek e vissero felici e contenti film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/_BHlLqQz0u8

