I 2 Soliti Idioti film stasera in tv 4 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

I 2 Soliti Idioti è il film stasera in tv domenica 4 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

I 2 Soliti Idioti film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 20 dicembre 2012

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 2012

REGIA: Enrico Lando

ATTORI: Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Teo Teocoli, Gian Marco Tognazzi, Miriam Giovanelli, Silvia Cohen, Rosita Celentano

PAESE: Italia

I 2 Soliti Idioti film stasera in tv: trama

Mentre Gianluca (Fabrizio Biggio) è in procinto di sposare Fabiana, il padre Ruggero (Francesco Mandelli) è alle prese con gli effetti della crisi finanziaria. Per di più la sua fabbrica di Wurstel è finita nel mirino della Guardia di Finanza. Ruggero rischia il fallimento e per non finire rovinato, è disposto a tutto, persino a ricorrere all’aiuto del padre di Fabiana, un uomo rigoroso ed il consuocero Pelosi (Teo Teocoli). Insieme al figlio saranno protagonisti di amnesie, imbrogli e sotterfugi in un’epopea contrassegnata dall’inseguimento dalla banda dei Russi e contornata da bizzarri personaggi come i coatti milanesi Patrik e Alexio, i bambini Niccolo e Gigetto e i preti marketing.

I 2 Soliti Idioti film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del film I Soliti Idioti, commedia tratta dalla sitcom omonima di MTV.

La pellicola ha incassato oltre 8 milioni e mezzo di euro al botteghino.

I 2 Soliti Idioti streaming

I 2 Soliti Idioti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

