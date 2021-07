THE BLACKLIST EPISODI 5 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 5 luglio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 5 luglio 2021 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 7 episodio 12 Twamie Ullulaq (N°126). Aram è sempre più preda del dubbio: Elodie, la sua fidanzata, ha ucciso o non ha ucciso il marito? E’ una criminale da consegnare alla giustizia o è innocente? L’uomo si rivolge a Red in cerca di consiglio. Liz non ritiene che Raymond sia la persona giusta per risolvere dilemmi legali e morali e suggerisce al collega di chiamare in causa la polizia. Tutto passa per il momento in secondo piano con l’arrivo di un nuovo caso: il Triangolo dell’Alaska! Cosa significa? Più o meno la storia ricalca la leggenda del Triangolo delle Bermuda, solo che qui siamo decisamente più a Nord e a sparire non sono navi, bensì camion. Red, in particolare, quattro mesi fa ha perso un’intera spedizione. Ha deciso, quindi, per la successiva, di inserire nei veicoli un segnalatore GPS e questo ha portato lui e Dembe a ritrovare i camion in un lago. Cosa i veicoli trasportino non è dato sapere…

The Blacklist trama stagione 7 episodio 13 Gordon Kemp (N°158). Raymond Reddington è un criminale, spietato in molte occasioni, ma, da sempre, ha dimostrato una sua “etica” e questa puntata ruoterà proprio attorno al suo personale codice morale. Tutto inizia in un negozio di alcolici. Red sta facendo degli acquisti e si ritrova testimone di una rapina a mano armata che miete una vittima: la giovane cassiera con la quale Raymond aveva scambiato quattro chiacchiere e che gli aveva confessato, con gioia ed entusiasmo, di essere appena stata ammessa al college. Il blacklister di questo episodio è Gordon Kemp, a capo della Fine Caliber Arms International, l’azienda di famiglia che da oltre un secolo produce armi. In qualche modo, dunque, Kemp è collegato a quella rapina e a quella morte. Una morte che Reddington non può e non vuole accettare.

