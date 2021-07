MR WRONG LEZIONI D’AMORE TRAMA EPISODI. La nuova serie tv turca con protagonista Can Yaman torna in chiaro su Canale 5 con il nuovo appuntamento martedì 6 luglio 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mr Wrong Lezioni d’amore trama episodi 6 luglio 2021 su Canale 5

Mr Wrong Lezioni d’amore Stagione 1 Episodio 12. Tolga si presenta al nuovo locale di Ozgur con una denuncia da consegnare alla polizia, nella quale accusa Ezgi di aver diffuso dati sensibili della sua azienda ad aziende concorrenti. Per venire a capo del complotto, la coppia, con l’aiuto di Ozan e Deniz, si reca all’hotel dove Ezgi ha organizzato l’evento di Serdar per chiedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ma Tolga ha già corrotto gli addetti alla sicurezza che negano loro l’accesso alle immagini. I ragazzi, però, non si arrendono e capiscono che nel complotto è coinvolta anche Irem. Così, Deniz chiede le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale del signor Ercument, scoprendo la verità. Fu Irem a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozan e Ozgur. Irem viene licenziata e non trovando l’appoggio di Serdar, decide di svelare alcuni suoi illeciti a Levent, che a sua volta chiede a Serdar di dare le dimissioni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mr Wrong Lezioni d’amore streaming

Mr Wrong Lezioni d’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mr Wrong Lezioni d’amore sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Mr Wrong Lezioni d’amore in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #MrWrong, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Mr Wrong Lezioni d’amore segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Mr Wrong Lezioni d’amore: link utili