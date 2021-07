GRAND HOTEL INTRIGHI E PASSIONI TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la serie tv period drama con il nuovo appuntamento mercoledì 7 luglio 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodi 7 luglio 2021 su Canale 5

Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodio 9 L’impronta. Julio torna all’hotel, dopo aver saputo che Cristina, in realtà è stata uccisa e non è morta per un incidente. Lascia Alicia, delusa e turbata, alla stazione. La ragazza, quindi, decide di sposare Diego ed è determinata ad andare fino in fondo, nonostante i tentativi di Julio di dissuaderla. Il detective Ayala, grazie ad un’impronta digitale rinvenuta sull’arma del delitto, identifica l’assassino di Cristina. Intanto, l’infausta lettera, finisce nelle mani di Belen, che si affretta a farsi sposare da Andres. Sullo sfondo, Benjamin, che essendo l’assassino del coltello d’oro, va via dall’hotel con una scusa, per non farsi scoprire.

Grand Hotel Intrighi e passioni trama episodio 10 Luci e ombre. Dopo il grave incidente di Andrés alla fine della stagione precedente, Ángela e Julio sono costretti per mesi a prendersi cura di lui giorno e notte. Alicia torna dal viaggio di nozze con la sorpresa agrodolce di trovare lì Julio, che non si sarebbe mai aspettata di rivedere. Julio infatti ha deciso di rimane al Grand Hotel per scoprire che cos’è successo ad Andres e i sospetti sul suo tentato omicidio diventano certezza quando una sera riesce a sventare un nuovo tentativo ai danni del suo amico, purtroppo senza vedere l’assassino. Nel frattempo Belen porta avanti la sua gravidanza, mentre Donna Teresa non ha dubbi: vuole che muoia dopo il parto e per questo corrompe una levatrice che, il giorno in cui il bambino deve nascere, accetta di lasciarla morire dissanguata. Andres arriva in tempo e Belen partorisce un secondo figlio.

Grand Hotel Intrighi e passioni streaming

Grand Hotel Intrighi e passioni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

