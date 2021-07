2 Fast 2 Furious film stasera in tv 9 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

2 Fast 2 Furious è il film stasera in tv venerdì 9 luglio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

2 Fast 2 Furious film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 giugno 2003

GENERE: Azione

ANNO: 2003

REGIA: John Singleton

CAST: Paul Walker, Tyrese Gibson, Cole Hauser, Eva Mendes, Ludacris, Fabolous, Jin, Lahmard J. Tate, Thom Barry, Eric Etebari, Amaury Nolasco, Devon Aoki, Roberto ‘Sanz’ Sanchez, Matt Gallini, James Remar, Rey-Phillip Santos, Michael Ealy

DURATA: 105 Minuti

2 Fast 2 Furious film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. L’ex-poliziotto Brian O’Conner (interpretato da Paul Walker) ha una passione sfrenata per la velocità e le corse d’auto. Questa passione lo ha portato ad essere espulso dalla polizia. Brian ora è immischiato in loschi affari tra cui anche un traffico di denaro sporco legato alle scommesse clandestine sulle corse d’auto. Una sera viene chiamato a gareggiare da un organizzatore di corse illegali e dopo una rocambolesca corsa Brian vince la gara. La folla lo acclama come un eroe e l’ex poliziotto rimane colpito in particolare da una bella ragazza. Ma la polizia arrriva all’improvviso e lo arresta dopo un breve inseguimento. Arrivato alla sede dell’FBI, Brian incontra il suo vecchio capitano che gli propone di collaborare sotto copertura al fine di catturare il boss locale Carter Verone.

Se Brian raggiungerà lo scopo avrà in cambio una fedina penale ripulita. Brian accetta l’incarico e chiede l’aiuto del suo vecchio amico Roman Pierce per effettuare un trasporto di una partita di denaro sporco per conto del boss malavitoso Carter Verone, che come attività di copertura gestisce una ditta di import-export in Florida. Brian in realtà è sotto copertura e agisce per l’FBI accanto all’agente Monica Clemente, che si è infiltrata nell’organizzazione per tentare di smantellarla. Per raggiungere il suo obiettivo di sventare un traffico di denaro sporco, Brian si impegna in duelli automobilistici mozzafiato ad altissima velocità e pieni di scorrettezza.

2 Fast 2 Furious film stasera in tv: curiosità

La prima auto che Paul Walker guida nel film era davvero la sua nella vita reale.

La parte in cui la Corvette si schianta contro la Mustang non era in copione. Lo stuntman fortunatamente non ha avuto danni da questo incidente. Anche altre scene sul finale del film non erano in sceneggiatura, ma gli attori le hanno improvvisate.

2 Fast 2 Furious streaming

2 Fast 2 Furious film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

