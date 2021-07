L’uomo che non ho mai sposato film stasera in tv 9 luglio: cast, trama, streaming

L’uomo che non ho mai sposato è il film stasera in tv venerdì 9 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo che non ho mai sposato film stasera in tv: cast

La regia è di Lane Shefter Bishop. Il cast è composto da Karissa Lee Staples, Matt Cohen, AprilAnn Dais, Susan Deming , Bill Dion, Elena Goode, Dennis Julian, Jake B. Miller, Adriana Rafaela, Bret Shefter.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo che non ho mai sposato film stasera in tv: trama

Kelsey decide di andare in vacanza al resort Brick Manor. All’arrivo all’aeroporto incontra casualmente Jason che la convince a farsi accompagnare al resort con la sua auto. Da qui in poi verrà fuori il carattere ossessivo di Jason. Durante il viaggio, infatti, ammette di aver prenotato una suite matrimoniale convinto del fatto che, nonostante si conoscano appena, tra loro due possa nascere qualcosa. Inoltre fa una stramba proposta di fidanzamento in auto con tanto di anello. Kelsey, risentita e stupita, chiede di riaccompagnarla all’aeroporto. Durante un acceso litigio, la macchina di Jason si scontra con un’auto della corsia opposta e Kelsey finisce in coma e perde la memoria a breve termine. Qui entra in scena il piano diabolico di Jason che farà di tutto per farla innamorare di lui e quasi ci riesce…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo che non ho mai sposato streaming

L’uomo che non ho mai sposato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili