Il Gatto con gli Stivali film stasera in tv 10 luglio: trama, curiosità, streaming

Il Gatto con gli Stivali è il film stasera in tv sabato 10 luglio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d'animazione è diretta da Chris Miller con le voci di Antonio Banderas e Walt Dohrn.

Il Gatto con gli Stivali film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Puss In Boots

USCITO IL: 16 dicembre 2011

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Azione

ANNO: 2011

REGIA: Chris Miller

CAST: Antonio Banderas, Walt Dohrn, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Amy Sedaris. DOPPIATORI ITALIANI: Francesca Guadagno, Alessandro Quarta, Rodolfo Bianchi, Laura Boccanera, Valentina Martino Ghiglia, Eugenio Marinelli

DURATA: 90 Minuti

Il Gatto con gli Stivali film stasera in tv: trama

Ricercato come un fuorilegge, il Gatto con gli Stivali si ritrova nella natia San Fernando per sottrarre i fagioli magici alla coppia di ladri formata da Jack e Jill. In questa occasione conosce Kitty Zampe di Velluto, una gatta ladra che sta perseguendo il suo stesso scopo. Ben presto, pero’, Gatto scopre che Kitty agisce per conto di Humpty Alexander Dumpty, suo vecchio amico d’infanzia, che anni prima lo aveva tradito costringendolo a diventare un fuorilegge. Gatto non vorrebbe piu’ avere a che fare con lui, ma viene convinto a unirsi alla banda per completare il progetto di una vita: impossessarsi dei fagioli magici e, con essi, far crescere una pianta capace di portarli oltre le nuvole, nel castello dove vive l’oca dalle uova d’oro, fonte di eterna ricchezza. Il piano riesce, ma ben presto la madre dell’oca abbandona il castello per ritrovare la figlia, seminando il terrore a San Fernando.

Il Gatto con gli Stivali film stasera in tv: curiosità

Il gatto con gli stivali è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Dicembre 2011 mentre in America la data di uscita originale è 28 Ottobre 2011.

Si tratta di uno “spin-off” della celebre saga cinematografica della DramWorks Shrek.

Il Gatto con gli Stivali streaming

Il Gatto con gli Stivali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Gatto con gli Stivali, film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=UZH7ZjQRfVk

