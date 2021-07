THE BLACKLIST EPISODI 11 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 11 luglio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Blacklist: trama episodi 11 luglio 2021 su Rai 2

The Blacklist trama stagione 7 episodio 14 Nyle Hatcher (N°149). La Task Force indaga su un omicidio che potrebbe essere collegato a un vecchio caso dell’FBI. Red aiuta Dembe, preoccupato per il suo Iman che è stato rapito dalla sua moschea. Si ipotizza un atto terroristico, ma la verità sarà ben diversa. E poi c’è Ressler, alle prese con suo fratello (interpretato da Anthony Michael Hall). Il rapporto tra i due è a dir poco freddo. Il motivo sembra nascondersi in un inquietante evento del loro passato. Parlando di rapporti anche tra Liz e Raymond si cammina sulle uova: lei sa che lui sa che lei sa che lui non è Ilya Koslov. Complicato? Allora aggiungiamo anche il ritorno sulla scena di un volto familiare: Katarina Rostova… La puntata si apre su una scena che ci riporta a dieci mesi prima, sul luogo di un terribile incidente aereo. Addetti ai lavori in tuta ignifuga ispezionano il sito dello schianto. Uno degli uomini sta confrontando i volti delle vittime, una attira la sua attenzione.

The Blacklist trama stagione 7 episodio 15 Fratelli. La puntata ruota attorno all’agente Ressler e al motivo per cui tra lui e il fratello si è creata una profonda spaccatura. Torniamo, quindi, nel 1995, a Detroit. Il padre di Donald e Robby, un agente di polizia, viene prima incastrato e poi ucciso dal suo partner, Tommy Markin, un poliziotto corrotto. Ressler, all’epoca un adolescente problematico, scopre quanto accaduto e cerca un confronto con Markin. L’incontro finisce con un colpo di arma da fuoco: Ressler ha sparato, uccidendo Markin. O, almeno, di questo Donald è stato convinto in tutti questi anni. Ora Donald e il fratello devono disseppellire il corpo, prima che venga trovato – sul luogo della sepoltura stanno per iniziare dei lavori – ma trovano una brutta sorpresa: il cadavere è sparito.

The Blacklist streaming

La serie tv The Blacklist streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

