CORNETTO BATTITI LIVE 2021 PRIMA PUNTATA. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della prima serata martedì 13 luglio 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega palco allestito nel Castello Aragonese. Sin dalla prima puntata, però, toccherà altre città della Puglia grazie alle esibizioni on the road e ai gruppi di ascolto organizzati in spiaggia, dove la webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico di interagire con gli artisti.

Cornetto Battiti Live 2021 prima puntata: cantanti e scaletta 13 luglio

Sul main stage del Radio Norba Cornetto Battiti Live si alterneranno i grandi protagonisti dell’estate musicale italiana, a partire da Fedez e Orietta Berti con Mille. Ma la partita per lo scettro di tormentone estivo non è ancora chiusa: tra i candidati ci sono anche Shimmy shimmy di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Mohicani di Boomdabash con Baby K. Reduci da Amici ci saranno anche Sangiovanni e Deddy, con la gettonatissima Zero passi e il nuovo singolo. Tra i protagonisti della prima puntata anche Francesca Michielin, che si esibirà anche in coppia con Fedez, il rapper Capo Plaza con Panama, Mara Sattei con Scusa, Coma Cose con Fiamme negli occhi, Irama con la sua nuova Melodia proibita, Annalisa e Federico Rossi con il brano latineggiante Movimento lento, Gazzelle e Mara Sattei con Tuttecose, Shade con In un’ora.

E poi due grandi ospiti internazionali nel cast della prima puntata, Dotan con la sua There Will be A Way, e Master Kg, il dj sudafricano che nel 2020 ha fatto ballare tutto il mondo con Jerusalema, un successo davvero planetario. Ci saranno anche: Arianna, Andrea Damante e, ciliegina sulla torta, Nek e la sua voglia di vivere Un’estate normale, un autentico inno alla gioia di vivere e alla normalità. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce Dimartino, che canteranno la loro Musica leggerissima dalla splendida Polignano a Mare, Noemi dal Minareto di Selva a Fasano, anche lei con il brano sanremese Glicine, e poi Alessandra Amoroso e il suo Sorriso grande dal cuore barocco della sua Lecce.

Cornetto Battiti Live 2021 streaming

Lo show Cornetto Battiti Live 2021 andrà in onda in televisione in differita su Italia 1 come succede ormai da qualche anno. Sarà però possibile seguire la diretta delle serate anche in radio, tv e streaming. SCOPRI COME VEDERE LA DIRETTA

Cornetto Battiti Live 2021 torna quest'anno più social che mai. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l'hashtag ufficiale #battitilive. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

