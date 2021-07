L’alba dei morti viventi film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, streaming

L’alba dei morti viventi è il film stasera in tv martedì 13 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’alba dei morti viventi film stasera in tv: cast

La regia è di Zack Snyder. Il cast è composto da Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Michael Kelly, Lindy Booth, Kevin Zegers, Hannah Lochner, Kim Poirier, Matt Austin, Nicholas Marino, R.D. Reid, Tim Post, Scott H. Reiniger, Tom Savini, Jayne Eastwood, Matt Frewer, Ken Foree, Boyd Banks.

L’alba dei morti viventi film stasera in tv: trama

Gli Stati Uniti sono invasi da spietati zombie che si cibano di carne umana. Nessuno si spiega come sia successo, ma il mondo si è improvvisamente trasformato in un inferno: spinti da un’insaziabile sete di sangue, i non morti si aggirano per la città avventandosi sui pochi scampati al loro stesso terribile destino. Dopo essere miracolosamente sfuggita all’attacco di suo marito, Ana Clark sale in macchina e scappa il più velocemente possibile dal Wisconsin, ma finisce per schiantarsi contro un palo perdendo i sensi. Al suo risveglio incontra un gruppo di sopravvissuti: l’agente di polizia Kenneth Hall, il timido commesso Michael e una giovane coppia di sposi Andre e Luda. I cinque trovano rifugio in un centro commerciale della città di Everett, che diventa presto la loro fortezza. Ma quando altri sopravvissuti giungono da loro in cerca di aiuto, il gruppo capisce che l’unico modo per mettersi in salvo è raggiungere al più presto un’isoletta non molto lontana da lì, rimasta fortunatamente incontaminata. Per riuscire nell’impresa, tuttavia, dovranno farsi strada tra i temibili morti viventi, superando la barriera umana che si frappone tra loro e l’agognata salvezza…

L’alba dei morti viventi streaming

L’alba dei morti viventi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’alba dei morti viventi film stasera in tv: trailer

