CHICAGO FIRE 8 EPISODI 14 LUGLIO 2021. Arriva su Italia 1 mercoledì 14 luglio 2021 l'ottava stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago.

Chicago Fire 8: dove eravamo rimasti

L’ultima stagione per il Chicago Fire è stata quella più seguita, ha raggiunto il secondo posto tra le serie TV drama più seguite della rete, il network NBC ha quindi rinnovato un’ottava stagione senza pensarci molto. Cattive notizie per i fan, la serie perderà subito uno dei suoi protagonisti, ci sarà, di consequenza, un nuovo arrivo in caserma. Si tratta di Alberto Rosende. L’ex attore di Shadowhunters interpreterà un nuovo vigile del fuoco, di nome Blake Gallo, che si andrà ad aggiungere alla caserma 51. Come verrà accolto dai colleghi?

Chicago Fire 8 trama episodi 14 luglio 2021 su Italia 1

Chicago Fire 8 trama episodio 1 Terreno sacro. Segue il caos nell’incendio della fabbrica di materassi, la caldaia esplode e Otis viene gravemente ferito. Muore al Med per le ferite riportate, devastando Cruz e il resto dei membri della stazione 51. Tre mesi dopo, Brett è tornata a Fowlerton con il Cappellano dopo il loro fidanzamento, dove si è confrontata quasi subito con la sua vecchia amica Hope, che aveva provocato il caos 51 anni prima. Foster si adatta alla partenza di Brett con una nuova recluta. Boden riceve la notizia che il CFD ha programmato un’inchiesta sull’incendio del materasso dando tutta la colpa a Casey. Più tardi, un memoriale viene collocato alla Caserma dei pompieri a nome di Otis e Casey viene esonerato dopo che Boden lo ha difeso durante un’udienza.

Chicago Fire 8 trama episodio 2 Una boccata di ossigeno. Casey e Severide si scontrano con Boden per l’assunzione di una nuova recluta che sembra prendere dei rischi dopo la morte di Otis. Nel frattempo, Brett pensa di tornare a Chicago perché le mancano i suoi amici alla stazione 51. Nel frattempo, Herrmann lotta per vendere la quota di Molly di Otis per salvare il bar. Foster cerca di legare con il suo nuovo partner.

Chicago Fire 8 trama episodio 3 Terre desolate. Alla stazione 51 è in prova un nuovo sistema per la segnalazione delle chiamate di soccorso che dovrebbe facilitare il lavoro dei nostri pompieri. Herrmann non è molto convinto, lui mal sopporta la tecnologia. Per Sylvie nel frattempo il ritorno è dolceamaro, è contenta di stare con coloro che reputa la sua famiglia ma il ricordo di Kyle le mette tristezza. Ad ogni modo la prima chiamata è proprio per Sylvie ed Emily, che vengono attivate per un ragazzo vittima di un pestaggio all’interno di una casa correzionale per minori.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset.

