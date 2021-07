Scarface film stasera in tv 14 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Scarface è il film stasera in tv mercoledì 14 luglio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scarface film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Scarface

GENERE: Drammatico

ANNO: 1983

REGIA: Brian De Palma

CAST: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam Colon, F. Murray Abraham, Paul Shenar, Harris Yulin, Ángel Salazar, Arnaldo Santana, Al Israel, Dennis Holahan, Mark Margolis

DURATA: 161 Minuti

Scarface streaming

Scarface streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scarface film stasera in tv: trama

Tony Montana arriva negli Stati Uniti infiltrandosi tra i profughi cubani in fuga dall’isola governata dal dittatore Castro. Tenta di spacciarsi per prigioniero politico, ma in realtà è un delinquente comune. Dal campo profughi nel quale è internato, Tony comincia la sua scalata in posizioni sempre più importanti nel mondo della malavita, grazie alla sua incredibile crudeltà. Tra le sue prime attività delittuose in America c’è l’uccisione di un anticastrista, a cui segue un’operazione di traffico di droga che sfocia in un bagno di sangue. Tony, insieme all’inseparabile amico Manny, diviene il guardia spalle di Lopez, un grosso trafficante di stupefacenti.

Ma ben presto si complica il rapporto con Lopez anche perché Tony vuole a tutti i costi la donna del capo, Elvira. Tony decide di mettersi in proprio e conclude un enorme affare con un produttore boliviano di cocaina. Liberatosi di Lopez e sposata Elvira, Tony diventa il dominatore incontrastato di un impero del crimine. Sembra inattaccabile, ma anche per Tony cominciano i guai. Prima una denuncia per evasione fiscale, poi Elvira lo lascia, mentre la sorella Gina gli dà continue preoccupazioni..

Scarface film stasera in tv: curiosità

Oliver Stone ha scritto la sceneggiatura del film mentre combatteva la dipendenza da cocaina. Si era trasferito a Parigi proprio per evitare l’enorme traffico di droga presente negli Stati Uniti.

Nella scena in cui Tony è nella vasca in lingua originale dice a Manny “Look at dem pelicangs fly.” Questa è la frase con cui Al Pacino ha fatto pratica del suo accento cubano insieme al suo coach linguistico.

Il ruolo principale fu offerto a Robert De Niro, che però lo rifiutò.

Steven Spielberg è stato l’operatore dietro alla telecamera nella scena finale del film. Questo perchè il regista era per caso sul set quel giorno.

Scarface film stasera in tv: trailer

