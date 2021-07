American Horror Stories 1X01 e 1X02: trama, promo, spoiler, streaming

I due episodi premiere di American Horror Stories 1X01 e 1X02 vanno in onda sulla piattaforma Hulu giovedì 15 luglio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sulla trama e il promo. Attenzione: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE #AHS IN ITALIANO

American Horror Stories 1X01 e 1X02: trama, promo, spoiler

La nuova serie tv American Horror Stories, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, è uno spin-off della celebre serie American Horror Story ed è formata da episodi auto-conclusivi di un’ora circa. L’episodio 1X01 si intitola Rubber(wo)Man parte 1 e la trama recita: una ragazza adolescente e e suo padre si trasferiscono in una casa con un passato oscuro. Mentre la nuova famiglia fa alcune ristrutturazioni, un’ombra nasce in mezzo a loro. L’episodio 1X02 si intitola Rubber(wo)Man parte 2 e prosegue il precedente: Scarlett inizia una relazione morbosa mentre Michael e Troy devono affrontare un ostacolo.

American Horror Stories streaming: dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla piattaforma Hulu giovedì 15 luglio 2021. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa su Disney+ come Star Original. American Horror Stories 1X01 e 1X02 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda su Hulu sulla piattaforma italiana di Disney+.

American Horror Stories 1X01 e 1X02 streaming con sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

American Horror Stories 1X01 promo

