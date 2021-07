Nove Lune e Mezza film stasera in tv 15 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Nove Lune e Mezza è il film stasera in tv giovedì 15 luglio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nove Lune e Mezza film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Nove Lune e mezza

GIORNO DI USCITA: 12 ottobre 2017

ANNO: 2017

REGIA: Michela Andreozzi

CAST: Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Lillo, Michela Andreozzi, Alessandro Tiberi, Claudia Potenza, Massimiliano Vado, Nunzia Schiano, Stefano Fresi, Nello Mascia, Paola Tiziana Cruciani

DURATA: 90 minuti

Nove Lune e Mezza film stasera in tv: trama

Livia e Tina sono due sorelle quarantenni che hanno un modo di concepire la vita assolutamente diverso. Livia (Claudia Gerini) è una violoncellista bella e dall’anima rock. Modesta, soprannominataTina (Michela Andreozzi), fa il vigile urbano eper la sicurezza del posto fisso ha lasciato l’università. Livia convive con Fabio (Giorgio Pasotti) un osteopata dolce e carismatico, Tina con Gianni (Lillo) un collega ordinario e intollerante. Livia ha deciso di non avere figli, mentre Tina da anni cerca invano di restare incinta. Tina dopo l’ennesima mancata gravidanza va in crisi profonda e perde il raziocinio. Allora Livia, consigliata dall’amico ginecologo Nicola (Stefano Fresi), decide di portare avanti una gravidanza per lei. Per nove mesi Livia cercherà di nascondere la pancia crescente, mentre Tina fingerà di essere incinta. Ne nasce una serie di situazioni tragicomiche che coinvolgeranno anche gli altri membri della famiglia d’origine d’entrambe, formata da una mamma chef d’eccezione campionessa di ragù; un padre sempre tra le nuvole; un fratello super religioso sposato con una pia donna, madre di quattro figlie. Tina e Livia si scontreranno duramente, ma alla fine si ritroveranno più unite che mai.

Nove Lune e Mezza recensione

La trama, vivace e colorita, affronta tematiche assolutamente attuali. Il film mostra un quadro affascinante e straordinario del mondo femminile e tratta in maniera estremamente sensibile la maternità in tutte le sue infinite sfaccettature. L’esordio alla regia della Andreozzi è sicuramente riuscito appieno. Ha dato vita ad una commedia divertente ed equilibrata, dove l’umorismo non si allontana mai dalla realtà. Gli attori hanno dato il loro contributo alla riuscita del film, ciascuno interpretando il proprio personaggio dando il meglio di sè. Film divertente la cui visione è consigliata.

Nove Lune e Mezza film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è curata da Michela Andreozzi e Fabio Morici. La direzione della forografia è affidata a Giovanni Canevari, mentre il montaggio è di Luciana Pandolfelli.

il film è uscito in anteprima a Napoli al cinema The Space, il 9 ottobre 2017.

Nove Lune e Mezza streaming

Nove Lune e Mezza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nove Lune e Mezza film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

