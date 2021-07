Garfield 2 film stasera in tv 17 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Garfield 2 è il film stasera in tv sabato 17 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Garfield 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Tim Hill. Il cast è composto da Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly, Lucy Davis, Ian Abercrombie, Greg Ellis, Tim Curry, Bob Hoskins, Roger Rees, Jim Piddock, Carrie Fleshman, Bryce Lenon, Damien Mastroprimiano, Russell Milton, Oliver Muirhead, Dave Schuetz, Judith Shekoni, William F. Smith, Veronica Alicino, Holly Bonelli, London Bridges, Sy Harris, Rosemary Garris, Bobby Reed, Sabra Williams, JB Blanc.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Garfield 2 film stasera in tv: trama

Nuova avventura per il gatto arancione, beniamino di molti lettori di fumetti, creati da Jim Davis alla fine degli anni ’70. Questa volta le avventure di Garfield si svolgono in Inghilterra, paese in cui si reca il suo padrone Jon, per chiedere la mano della ormai storica fidanzata Liz. Qui vive un altro gattone dal pancione prominente, sosia del nostro eroe, che non è un lazzarone come lui ma addirittura un principe “ereditario”, con tanto di possedimenti in campagna e sudditi devoti. Purtroppo il cattivone di turno lord Dargis vuole mettere le mani sul patrimonio di Principe per ereditare a sua volta le ricchezze, tentando in ogni modo di farlo fuori. Per un caso fortuito i due gatti si scambiano i ruoli e grazie ad una coalizione di animali sventeranno gli attentati di Dargis accompagnandoci all’immancabile lieto fine.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Garfield 2 streaming

Garfield 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Garfield 2 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili