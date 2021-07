Terrore in paradiso film stasera in tv 17 luglio: cast, trama, streaming

Terrore in paradiso è il film stasera in tv sabato 17 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Terrore in paradiso film stasera in tv: cast

La regia è di Brian Skiba. Il cast è composto da Alexandria Deberry, Samaire Armstrong, Corin Nemec, Matt Cedeño, Jonathan Bouvier, David Meza, Andrew Stevens, Michael McLafferty, James Logan, Angelie Simone, Sheryl Carbonell , David Valez, Laurie Love, Mike Benitez, Tyler Beede, Nicole Reddinger, Eric Mainade, Stephane Quenehen.

Terrore in paradiso film stasera in tv: trama

E’ trascorso un anno da quando Samantha e la figlia Ellie sono state rapite dal folle Javier Le Blanc. Il corpo dell’uomo non è mai stato ritrovato e il fratello di lui, Ian, è ancora ricercato. Ellie deve andare in Florida per un torneo internazionale di volley e Samantha e David decidono di accompagnarla per motivi di sicurezza, nascondendo la cosa a Kyle, agente dell’FBI incaricato di proteggerli. Sono del tutto ignari del fatto che qualcuno li sta tenendo d’occhio già da tempo. Una volta arrivati in Florida, il trafficante di esseri umani Rodriguez, ex-datore di lavoro di Javier, fa rapire la famiglia McCarthy perché convinto che Samantha si sia impossessata del suo denaro che si trovava sulla barca di Javier.

Terrore in paradiso streaming

Terrore in paradiso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

