DELITTI IN PARADISO EPISODI 18 LUGLIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 18 luglio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 18 luglio 2021

Delitti in Paradiso Stagione 10 Episodio 03 Il corpo scomparso. Mentre Florence si appresta a vivere il triste anniversario della morte di Patrice e Rosey, moglie di JP, supera il termine della sua gravidanza, nel giardino di una lussuosa villa viene trovata una donna morta: è Cheryl Jackson, trasferitasi nell’isola con suo marito Gavin dopo aver vinto la lotteria del Regno Unito. A fare la macabra scoperta è la sua amica Danielle, venuta a trovarla dall’Inghilterra il giorno prima. Subito dopo il ritrovamento, Danielle viene tramortita e il corpo scompare. L’ispettore Parker sospetta di Gavin, ma la proprietaria di un bar gli fornisce un solido alibi. Il corpo di Cheryl viene poi ritrovato in mare, ma l’unico indizio è un laccio da scarpe in una tasca…

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 18 luglio 2021

Delitti in Paradiso Stagione 10 Episodio 04 Mistero in ospedale. Poco prima di cimentarsi in una partita di beach volley, Neville viene punto da un insetto e va in shock anafilattico. Durante la sua prima notte nell’ospedale dell’isola, un’infermiera muore: è stato un suicidio, come afferma il biglietto che ha lasciato, oppure c’è sotto qualcos’altro, come sospetta Neville Parker? Le indagini hanno inizio, ma il team sa di non avere molto tempo e, come se non bastasse, le condizioni di salute dell’ispettore non migliorano come dovrebbero.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

