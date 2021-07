LA VITA PROMESSA TERZA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 la nuova fiction in 4 puntate diretta da Riky Tognazzi con Luisa Ranieri, Cristiano Caccamo e Francesco Arca. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata lunedì 19 luglio 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Vita Promessa terza puntata: trama e anticipazioni 19 luglio 2021

La famiglia Rizzo comincia la nuova vita a New York in modo piuttosto positivo. Il primogenito Michele diventa un punto di riferimento per gli altri membri della famiglia, in particolare dopo aver trovare un ottimo lavoro che gli permette di portare soldi a casa. Presto Michele diventa anche portavoce dei suoi colleghi lavoratori e dei loro diritti. La madre Carmela però non ne è felice, infatti vorrebbe che il figlio avesse stabilità lavorativa per mettere su famiglia. Nel frattempo, Carmela si avvicina sempre di più ad Amedeo Ferri, che aiuta moltissimo la famiglia Rizzo diventando molto importante per il giovane Alfredo. Se da un lato però Amedeo si è invaghito di Carmela, la donna non si rende conto dei suoi sentimenti per lei.

La Vita Promessa streaming

La serie tv La Vita Promessa streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

