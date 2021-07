Ci vuole un gran fisico film stasera in tv 23 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ci vuole un gran fisico è il film stasera in tv venerdì 23 luglio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. La commedia diretta da Sophie Chiarello ha come protagonisti Angela Finocchiaro e Giovanni Storti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ci vuole un gran fisico film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ci vuole un gran fisico

USCITO IL: 7 marzo 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Sophie Chiarello

CAST: Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Raul Cremona, Laura Marinoni, Elio, Antonella Lo Coco, Rosalina Neri, Jurij Ferrini, Franco Barbero, Silvana Fallisi, Paolo Hendel

DURATA: 90 Minuti

Ci vuole un gran fisico film stasera in tv: trama

Eva è una donna come tante. Come riesce a fare tutto? Semplice, di corsa. Facendo l’equilibrista, come solo le donne a volte sanno fare. Sempre in bilico tra lavoro, famiglia, l’ex marito Gino, la figlia ribelle Francesca, l’arzilla madre Lidia; i colleghi tra cui Cinzia, una coetana per cui il tempo sembra non passare mai, lo spietato caporeparto Pagliai, Oscar che la corteggia forse con troppa timidezza; e poi le bollette, il mutuo e una volta la settimana tanto per vivacizzare, la spesa al supermercato. Forma fisica, insomma, un così così con tendenza al disfacimento. E come se non bastasse per Eva è in arrivo un compleanno molto speciale: cinquanta candeline sulla torta… un bel fuoco da spegnere! Con una travolgente umanità Eva affronta le avventure di una donna alle prese con la crisi di mezza età.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ci vuole un gran fisico film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato a Torino.

In Italia al botteghino il film ha incassato 890 mila euro.

Antonella Lo Coco ha partecipato alla quinta edizione di X Factor arrivando in finale con il singolo Cuore Scoppiato.

Ci vuole un gran fisico streaming

Ci vuole un gran fisico streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ci vuole un gran fisico film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=p9TbPWX-d3o

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili