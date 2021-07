Masantonio Sezione Scomparsi quinta puntata: trama e anticipazioni 23 luglio 2021

MASANTONIO SEZIONE SCOMPARSI QUINTA PUNTATA. Venerdì 23 luglio 2021 arriva su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Masantonio Sezione Scomparsi quinta puntata: trama e anticipazioni 16 luglio 2021

Masantonio Sezione Scomparsi trama quinta puntata. Il caso di Amedeo, un pendolare fisso che è sparito sulla linea Genova-Casella, porta Masantonio a rivivere la propria adolescenza. Nell frattempo Riva, preoccupato per lui, comincia a scavare nella vita del collega, insieme all’aiuto di Tina. Sia l’indagine su Amedeo che quella su Masantonio porteranno alla luce traumi incastrati in un passato destinato a ripetersi. Masantonio deve affrontare il caso più difficile di sempre: sua nipote, Tina, è scomparsa. Roberta colpevolizza il fratello: se lui non fosse mai tornato, tutto questo non sarebbe successo. Masantonio comincia a indagare nella vita della nipote: interroga la migliore amica, le compagne di squadra, il padre di Tina. Viene fuori, così, che la ragazza nasconde molti segreti… e non è l’unica. Per Masantonio questa volta il puzzle, pieno di colpi di scena, sarà davvero complicato da risolvere

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Masantonio Sezione Scomparsi streaming

Masantonio Sezione Scomparsi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Masantonio Sezione Scomparsi sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Masantonio Sezione Scomparsi in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #MasantonioSezioneScomparsi, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Masantonio Sezione Scomparsi segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Masantonio Sezione Scomparsi: link utili