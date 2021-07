Gold La grande truffa film stasera in tv 24 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Gold La grande truffa è il film stasera in tv sabato 24 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gold la grande truffa film stasera in tv: cast

La regia è di Stephen Gaghan. Il cast è composto da Mattew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Rachael Taylor, Corey Stoll.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gold la grande truffa film stasera in tv: trama

Kenny Wells è un uomo d’affari ossessionato dalla ricerca dell’occasione milionaria. Suo padre fece fortuna grazie all’oro trovato in un fianco di una montagna. Ma Kenny Wells oggi non ha più nulla, ha perso tutto, nessuno gli dà credito, e lui e la moglie Kaylene (Bryce Dallas Howard) campano con lo stipendio di lei che fa la cameriera. Ma Kenny continua a cercare occasioni e nuove idee che spesso sono solo sogni. Un giorno decide di partire per l’Indonesia per incontrare uno dei geologi più bravi e famosi del momento, Michael Acosta (Edgar Ramirez). Acosta è convinto che la giungla indonesiana nasconda un enorme giacimento d’oro che nessuno ha ancora scoperto. Ma molti nella comunità di cercatori lo reputano un pazzo. Wells non ha niente da perdere e promette a Mike di trovare il modo di finanziare questa follia. Qui nasce una nuova amicizia e prosegue un sogno, ma Wells imparerà ben presto sulla sua pelle che non è tutto oro quel che luccica…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gold la grande truffa recensione

Mattew McConaughey si mostra in tutto il suo talento artistico in una ennesima interpretazione da Oscar affiancato da un bravissimo Edgar Ramirez nei panni di Michael Acosta. Due personaggi che con le loro controverse identità danno brio alla storia che ha una trama apparentemente lineare, con sfumature thriller e con una commistione di generi molto variegata. Il trasformista McConaughey si prende tutto lo schermo per regalarci l’ennesima grande perfomance, lasciando comunque spazio ad una sceneggiatura di rilievo in grado di stupire lo spettatore. Un film che vale la pena di vedere.

Gold la grande truffa streaming

Gold la grande truffa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Gold la grande truffa film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/eHpL7PQxAjg

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili