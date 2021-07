Annabelle 2 Creation film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Annabelle 2 Creation è il film stasera in tv domenica 25 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Annabelle 2 Creation film stasera in tv: cast

La regia è di David F. Sandberg. Il cast è composto da Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Anthony LaPaglia, Miranda Otto.

Annabelle 2 Creation film stasera in tv: trama

Samuel Mullins è un giocattolaio. Una domenica lui con la moglie Esther e la figlia Annabelle tornano dalla chiesa ma l’auto si ferma. Mentre Samuel è intento a riparare l’auto un bullone della ruota cade in mezzo alla strada ed Annabelle va a raccoglierlo ma viene investita e muore. Dopo molti anni dalla morte della figlia i coniugi Mullins accolgono in casa delle ragazze di un orfanotrofio, tra cui vi è Janice che è disabile motoria. Le ragazze cercano le stanze dove dormire e Janice ne trova una sul cui stipite ci sono dei segni. Il signor Mullins avvisa che quella porta deve restare chiusa. Una sera però Janice trova la porta aperta. Entra e scopre che era la stanza della figlia defunta dei Mullins. Nell’armadio Janice trova un’inquietante bambola. Da questo momento nella casa iniziano a succedersi strani eventi. Suor Charlotte, la tutrice delle ragazze, parlando con la signora Mullins scopre che i coniugi Mullins distrutti dal dolore per la morte della figlia sono riusciti a mettersi in contatto con il suo spirito che però si è rivelato un demone. Suor Charlotte e le ragazze dovranno combattere con lo spirito maligno che infesta la casa..

Annabelle 2 Creation recensione

Il regista svedese Sandberg fa un buon lavoro nel dosare i momenti di calma con quelli terrificanti. La storia si sviluppo con un ritmo lento e puntiglioso verso una deriva soprannaturale e demoniaca. Il male si insinua nella storia in maniera graduale e si insinua nella mente e nei corpi degli inquilini della casa senza pietà. I protagonisti sono meglio definiti e più interessanti rispetto agli altri due film della serie La critica americana ha in gran parte apprezzato la pellicola definendola “un horror fatto come si deve” che coinvolge lo spettatore e fa paura.

Annabelle 2 Creation streaming

Annabelle 2 Creation streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Annabelle 2 Creation film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=6XdLgad6M_4

Stasera in TV: link utili