Delitto Ai Caraibi film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, streaming

Delitto Ai Caraibi è il film stasera in tv domenica 25 luglio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Delitto Ai Caraibi film stasera in tv: cast

La regia è di Philippe Niang. Il cast è composto da Olivier Marchal, Sara Martins, France Zobda, Philippe Lavil, Eric Delor, Luc Bernard.

Delitto Ai Caraibi film stasera in tv: trama

Il cadavere di una donna scomparsa da mesi viene ritrovati su una montagna della Martinica. Sull’isola è appena abarcata per tenere una conferenza l’agente Léna Valrose, della sezione scientifica della polizia di Parigi. La Valrose viene coinvolta nelle indagini dirette dal capitano Paul Ventura che non gradisce l’intervento della giovane poliziotta di città. I due agenti, entrambi alle dirette dipendenze del capo della polizia Brédas, cercano di scoprire tutte le informazioni possibili sulla vita della giovane donna assassinata e scoprono che si chiamava Celine Rosier e faceva parte del mondo dei concorsi di bellezza ed era appassionata di ecologia.

Le indagini proseguono con lentezza ed intanto il corso di formazione viene annullato perchè gli agenti vengono inviati per una emergenza in zona. La poliziotta parigina decide di non tornare subito a Parigi e visto che è nata proprio in quell’isola ne approfitta per ricercare il padre che non ha mai conosciuto. Lena sospetta inizialmente di Theo, un soggetto molto eccentrico che vive nei boschi e ha credenze mistiche. Ma anche Theo viene trovato assassinato…

Delitto Ai Caraibi streaming

Delitto Ai Caraibi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Delitto Ai Caraibi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/kZ9AXxRYAIw

