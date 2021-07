Il Grande Spirito film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Grande Spirito è il film stasera in tv domenica 25 luglio 2021 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Grande Spirito film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Sergio Rubini

CAST: Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi, Geno Diana, Antonio Andrisani, Cosimo Attanasio, Totò Onnis, Nicola Valenzano, Antonia Basta, Ivan Dario Buono, Pierluigi Corallo, Fabio Scaravilli, Serena Tondo, Tota Pinuccio

DURATA: 113 Minuti

Il Grande Spirito film stasera in tv: trama

In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, un cinquantenne dall’aria malmessa, Tonino (Sergio Rubini) approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. Il suo è un gesto di riscatto nei confronti di chi non ha più rispetto del suo lungo e onorato curriculum delinquenziale, macchiato da un fatale errore, che gli è valso l’ignominioso appellativo di Barboncino. La corsa di Tonino, inseguito dai suoi complici sempre più infuriati, procede verso l’alto, di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza più elevata, oltre la quale c’è lo strapiombo, che lo costringe a cercare rifugio in un vecchio lavatoio. Lì trova uno strano individuo (Rocco Papaleo) dall’aspetto eccentrico: porta una piuma d’uccello dietro l’orecchio, sostiene di chiamarsi Cervo Nero, di appartenere alla tribù dei Sioux e aggiunge che il Grande Spirito in persona gli aveva preannunciato l’arrivo dell’Uomo del destino!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tonino si trova sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori e gli angoli delle strade controllate. In una immobilità forzata dovuta ad una caduta da un’impalcatura, con il bottino finito sepolto sotto una montagna di pietrisco in un vicino cantiere, falliscono i suoi tentativi velleitari di recuperare la refurtiva e di organizzare una fuga con l’ex-compagna Milena (Bianca Guaccero). Tonino è completamente solo. Non gli rimane che un’unica disperata alternativa: allearsi con quello squilibrato che si comporta come un pellerossa e che, proprio perché guarda il mondo da un’altra prospettiva, potrà forse fornirgli la chiave per uscire dal vicolo cieco in cui è finito.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Grande Spirito recensione

Il film racconta una storia di amicizia. L’ambientazione è quella della periferia di Taranto. Nello sfondo la criminalità organizzata, le ciminiere tossiche dell’ILVA e edifici ammassati gli uni agli altri. Il regista (anche autore e interprete) utilizza una metafora per affrontare i temi che lo interessano: mostra una umanità che resiste eroicamente come guerrieri di altri tempi allo scempio della natura e della vita umana. I Tarantini sono guerrieri che resistono all’avanzare inesorabile di questa bomba ecologica proprio come i “pellerossa”lottarono contro la ferrovia e la distruzione delle praterie.

Interessante è l’uso in alcuni dialoghi del dialetto locale (sottotitolato). Bello anche il ricorso a scene che richiamano lo stile del cinema western ( la sparatoria finale è un classico del genere). La fotografia di Michele D’Attanasio si adatta perfettamente alla storia con uso di luce e tonalità spesso livida e fosca. Luca Gobbi dal canto suo costruisce una scenografia perfetta nel suo essere monocromatica. Fenomenale è Rocco Papaleo nei panni di Renato, un personaggio eccentrico dalle molte fragilità.

Il Grande Spirito film stasera in tv: curiosità

Questo film segna la prima collaborazione tra Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

Il Grande Spirito streaming

Il Grande Spirito streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Grande Spirito film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili