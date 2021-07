Metti la nonna in freezer film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Metti la nonna in freezer è il film stasera in tv domenica 25 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Metti la nonna in freezer film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 15 marzo 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi

CAST: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet

DURATA: 100 minuti

Metti la nonna in freezer film stasera in tv: trama

Simone Recchia (Fabio De Luigi), un finanziere impacciato ma incorruttibile, è pronto a perseguire giustizia a tutti i costi. Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice vive grazie alla pensione della nonna, mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l’anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta e riuscire a sbarcare il lunario. Così, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa che le permetta di continuare a incassare la pensione della nonna. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Metti la nonna in freezer film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono avvenute nell’estate del 2017 a Roma.

Per Miram Leone si tratta dell’ottava prova per il cinema. Gli ultimi lavori sono i successi di In guerra per amore di Pif e Fai bei sogni di Marco Bellocchio.

Fabio De Luigi è reduce dal successo di Aspirante vedovo, e dal suo esordio alla regia con Tiramisù.

Questo film rappresenta il debutto alla regia cinematografica di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi.

Metti la nonna in freezer streaming

Metti la nonna in freezer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Metti la nonna in freezer film stasera in tv: trailer

