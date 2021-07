Temptation Island 2021 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

TEMPTATION ISLAND 2021 DOVE VEDERE. Il docu-reality torna a partire da fine giugno su Canale 5 in prima serata. Ecco di seguito dove vedere diretta in tv e streaming o come rivedere le puntate in replica. ANTICIPAZIONI SU #TEMPTATIONISLAND

Temptation Island 2021 dove vedere le puntate in tv e replica

Il docu-reality Temptation Island 2021 andrà in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:10 dal 24 giugno. La diretta sarà disponibile anche in streaming sul sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Temptation Island 2021 streaming

Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Temptation Island 2021: la nuova edizione

Nella nuova edizione del programma, condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia, vedremo sei coppie non sposate e senza figli mettersi alla prova per verificare i propri sentimenti. I concorrenti vivranno in un villaggio sul mare insieme a 21 single. Appena arrivati sull’isola delle tentazioni, le coppie saranno divise con le fidanzate che passeranno 21 giorni con tredici ragazzi single, così come i fidanzati staranno con tredici ragazze single. Quali coppie scoppieranno? E quali invece fortificheranno il proprio amore?

Temptation Island 2021 sui social

Temptation Island 2021 torna quest’anno più social che mai. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #TemptationIsland. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Temptation Island: link utili