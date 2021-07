The Express film stasera in tv 26 luglio: cast, trama, streaming

The Express è il film stasera in tv lunedì 26 luglio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Express film stasera in tv: cast

La regia è di Gary Fleder. Il cast è composto da Rob Brown, Dennis Quaid, Darrin Dewitt Henson, Omar Benson Miller, Nelsan Ellis, Charles S. Dutton, Justin Martin, Justin Jones, Nicole Beharie, Aunjanue Ellis, Elizabeth Shivers, Clancy Brown, Derek Graf, Chelcie Ross, Saul Rubinek, Craig Hawksley, Maximilian Osinski, Chadwick Boseman, Matthew Settle, Ernest Perry Jr.

The Express film stasera in tv: trama

Cresciuto in povertà con la sua famiglia in Pennsylvania, Ernie Davis inizia la sua ascesa al successo sportivo quando si trasferisce con la madre ad Elmira, dove trova l’ambiente giusto per mettersi alla prova e crescere come atleta.

Entrato nel team dei Syracuse Orangemen e sotto la guida del severo coach Ben Schwartzwalder (Dennis Quaid) – allenatore ossessionato dai campionati nazionali – il giovane Ernie diventa prima un formidabile sportivo liceale, per poi trasformarsi in uno dei migliori atleti universitari, una vera e propria leggenda dello sport.

The Express streaming

The Express streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Express film stasera in tv:

