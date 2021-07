Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero film stasera in tv 27 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero è il film stasera in tv martedì 27 luglio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Si tratta di una commedia d’azione diretta da Kevin Smith e interpretata da Bruce Willis, Tracy Morgan e Seann William Scott. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Cop Out

USCITO IL: 25 giugno 2010

GENERE: Commedia, Poliziesco

ANNO: 2010

REGIA: Kevin Smith

CAST: Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernández, Cory Fernandez, Jason Hurt, Jeff Lima, Sean Cullen, Kevin Pollak, Guillermo Díaz, Adam Brody, Alberto Bonilla, Michelle Trachtenberg, Jason Lee, Francie Swift, Rashida Jones, Keith Joe Dick, Adrian Martinez, Seann William Scott

DURATA: 107 Minuti

Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero film stasera in tv: trama

Jimmy e Paul sono due poliziotti che lavorano in squadra insieme da molti anni. Paul è appassionato di film polizieschi e durante il lavoro nelle sue azioni cerca di imitare i colleghi della finzione cinematografica e televisiva. Invece Jimmy è molto più serio e riservato. Purtroppo una loro azione va a finire male e i due vengono sospesi. Ora però si trovano sulle tracce di un pericoloso capo banda e non vogliono abbandonare le indagini. Intanto anche nella vita privata i problemi non mancano. Paul è preoccupato perchè crede che la moglie lo tradisca con il vicino di casa, mentre Jimmy deve a tutti i costi ritrovare una preziosissima figurina (che gli è stata rubata nel corso di una rapina) la cui vendita gli permetterebbe di sostenere le spese del lussuoso matrimonio della figlia. Se non fosse in grado di pagare sarebbe il nuovo compagno della ex moglie a farlo, umiliandolo.

Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata distribuita nei cinema americani il 26 febbraio 2010. In Italia la pellicola è uscita il 25 giugno 2010.

La trama è basata su una sceneggiatura dei fratelli Cullen.

Il film ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 493 mila euro e 154 mila euro nel primo weekend. In totale al botteghino gli incassi sono stati di oltre 55 milioni di dollari a fronte di un budget di 45 milioni.

Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero streaming

Poliziotti fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Poliziotti Fuori Due Sbirri A Piede Libero film stasera in tv: trailer

