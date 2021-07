Benvenuti a casa mia film stasera in tv 28 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Benvenuti a casa mia è il film stasera in tv mercoledì 28 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Benvenuti a casa mia film stasera in tv: cast e scheda

Benvenuti a casa mia

TITOLO ORIGINALE: À bras ouverts

DATA USCITA: 08/03/2018

GENERE: Commedia

NAZIONALITA’: Francia, Belgio

ANNO: 2017

REGIA: Philippe de Chauveron

CAST: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein

Benvenuti a casa mia film stasera in tv: trama

Un intellettuale molto noto in Francia, l’umanista, intellettuale e politico Jean-Etienne Fougerole sta promuovendo in televisione il suo ultimo libro. Durante una presentazione invita i suoi lettori e le persone più agiate ad essere misericordiose e ad accogliere in casa propria chiunque ne abbia bisogno. Quando un partecipante alla trasmissione di estrema destra, lo sfida a mettere in atto in prima persona quanto scritto nel suo ultimo lavoro, l’intellettuale di sinistra Fougerole sarà costretto ad annunciare che la sua casa è aperta per qualsiasi famiglia Rom nel mondo. Non tutto, però, sarà così semplice …

Benvenuti a casa mia recensione

Benvenuti a casa mia è una commedia che gioca sul tema dell’integrazione e della diversità. Ha ricevuto delle critiche quando era ancora in produzione a causa del suo soggetto e per una certa deriva xenofoba. Effettivamente la vista di alcune scene provocano una certa sensazione di disagio per il suo contenuto stigmatizzante nei confronti dei Rom. A Braccia Aperte sembra chiaramente designare un bersaglio, senza concedere l’opportunità di controbilanciare in qualche modo i pregiudizi negativi e malintesi. Se si riesce a superare questa visione negativa della comunità Rom, il film non è fatto male, ci sono passaggi divertenti ed è tecnicamente ben realizzato.

Benvenuti a casa mia film stasera in tv: curiosità

Il regista ha riferito che “Ci siamo concentrati in maniera inedita anche su Babik e sui Rom. Bisogna capire che all’interno della comunità Rom esistono molte suddivisioni. Noi abbiamo scelto di raccontare il caso di una famiglia rumena rifugiata in Francia: si tratta di persone che vivono in condizioni molto difficili, che spesso sono costrette a mendicare e che sono stipate in una roulotte. Babik non ha documenti e non può lavorare. Per lui, non si tratta di dover scegliere: è costretto a non lavorare. Per rappresentare al meglio la sua condizione e la sua etnia, ci siamo avvalsi della collaborazione di Sori Mihal, un membro di spicco della comunità rom in Romania”

Benvenuti a casa mia streaming

Benvenuti a casa mia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Benvenuti a casa mia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

