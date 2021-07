DOC NELLE TUE MANI EPISODI 29 LUGLIO 2021. Torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luca Argentero con i nuovi episodi. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle tue mani trama e anticipazioni episodi 29 luglio 2021

DOC Nelle Tue Mani episodio 9 In salute e in malattia. Andrea (Luca Argentero) è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.

DOC Nelle Tue Mani episodio 10 Quello che siamo. Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

