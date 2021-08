Giovani si diventa film stasera in tv 9 agosto: cast, trama, streaming

Giovani si diventa è il film stasera in tv lunedì 9 agosto 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Giovani si diventa film stasera in tv: cast

La regia è di Noah Baumbach. Il cast è composto da Naomi Watts, Ben Stiller, Amanda Seyfried, Adam Driver, Charles Grodin, Brady Corbet, Maria Dizzia, Dree Hemingway, Adam Horovitz.

Giovani si diventa film stasera in tv: trama

Josh e Cornelia Srebnick, entrambri quarantenni, vivono nella Grande Mela, sono felicemente sposati da molti anni ed entrambi lavorano in campo artistico. Hanno tentato di avere dei figli, ma non ci sono riusciti e ora hanno accettato con una certa serenità di rinunciare al sogno di diventare genitori. Ma ultimamente Josh si sta rendendo conto che la sua spinta creativa si è un po’ sopita, non ha più la grinta di un tempo, tanto da non riuscire a terminare il montaggio del suo ultimo documentario. Quando l’uomo incontra Jamie e Darby, una coppia di ventenni hipster decisamente fuori dal comune, trova in loro una finestra sulla propria giovinezza, o quanto meno su quella che avrebbe voluto vivere. Affascinati dalla coppia appena conosciuta, Josh e Cornelia finiscono per trascurare gli amici di sempre per lasciarsi coinvolgere in quella scia di libertà e fantasia che contraddistingue Jamie e Darby…

Giovani si diventa streaming

Giovani si diventa streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Giovani si diventa film stasera in tv: trailer

