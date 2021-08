The Ride Storia di un campione film stasera in tv 9 agosto: cast, trama, streaming

The Ride Storia di un campione è il film stasera in tv lunedì 9 agosto 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Ride Storia di un campione film stasera in tv: cast

La regia è di Alex Ranarivelo. Il cast è composto da Sasha Alexander, Ludacris, Shane Graham, Blake Sheldon, Alexander Davis, Jessica Serfaty, Ali Afshar, Nic Luken.

The Ride Storia di un campione film stasera in tv: trama

John è un ragazzino sensibile e intelligente che vive in un contesto difficile: ha un padre violento e un fratello maggiore che fa parte di un gruppo di naziskin. Una notte per difendere la madre dall’ennesima aggressione del padre, John lo accoltella e viene mandato in un carcere minorile. La madre muore quando lui è ancora in carcere. Il ragazzo dopo 7 anni viene dato in affidamento ad una coppia, Maryanna ed Eldridge Buultjens e con grande stupore, John si ritrova ad avere un padre affidatario di colore. Grazie a questa coppia gentile e coraggiosa, John imparerà a lasciarsi amare, imparerà a superare il pregiudizio razziale, troverà il coraggio di essere se stesso, difenderà Eldridge da quel gruppo di naziskin di cui lui stesso faceva parte e ritroverà e salverà suo fratello da una vita sbandata. Ma soprattutto imparerà ad andare in BMX e grazie all’incoraggiamento del padre, imparerà a non arrendersi e a inseguire i proprio sogni, infatti diventerà un campione di di BMX.

The Ride Storia di un campione streaming

The Ride Storia di un campione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Ride Storia di un campione film stasera in tv: trailer

