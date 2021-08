Nemiche Per La Pelle film stasera in tv 10 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Nemiche Per La Pelle è il film stasera in tv martedì 10 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nemiche Per La Pelle film stasera in tv: casrt e scheda

USCITO IL: 14 aprile 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Luca Lucini

CAST: Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Pia Engleberth, Lucia Ragni, Gigio Morra, Federica Fracassi

DURATA: 92 Minuti

Nemiche Per La Pelle film stasera in tv: trama

Lucia è una psicologa per cani. È una donna molto attenta ai principi animalista, un po’ ansiosa. Fabiola è invece una donna in carriera, dirigente di un’agenzia immobiliare in costante tailleur e tacco 12. Sono due donne molto diverse tra loro ma hanno una cosa che le accomuna: Paolo ex marito di Lucia ed attuale marito di Fabiola. Paolo scompare e lascia in eredità un figlio Paolino, un bimbo per metà cinese la cui esistenza era sconosciuta a Lucia e Fabiola. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Nemiche Per La Pelle film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato a Roma.

La pellicola ha guadagno in totale 729.000 uro circa.

Nemiche Per La Pelle streaming

Nemiche Per La Pelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Nemiche Per La Pelle film stasera in tv: trailer

