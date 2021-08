OLIVIA FORTE COME LA VERITA’ TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la serie tv thriller giudiziario spin-off della serie francese La Vengeance aux Yeux Clairs con il nuovo appuntamento martedì 10 agosto 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Olivia Forte come la verità trama episodi 10 agosto 2021 su Canale 5

Olivia Forte come la verità episodio 4 Diritto di uccidere. Jonathan, un ragazzo di vent’anni, perde l’uso delle gambe dopo essere stato investito da un’auto insieme alla sua ragazza, che in quell’incidente perde la vita. Convinto che non si tratti di un incidente, ma di un omicidio, si rivolge a Olivia (Laëtitia Milot). Le telecamere di sorveglianza rivelano che colui che era alla guida dell’auto li ha investititi deliberatamente, e gode dell’immunita’ diplomatica

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Olivia Forte come la verità trama episodi 10 agosto 2021 su Canale 5

Olivia Forte come la verità episodio 5 Ricordi dal passato. Jonathan, un ragazzo di vent’anni, perde l’uso delle gambe dopo essere stato investito da un’auto insieme alla sua ragazza, che in quell’incidente perde la vita. Convinto che non si tratti di un incidente, ma di un omicidio, si rivolge a Olivia (Laëtitia Milot). Le telecamere di sorveglianza rivelano che colui che era alla guida dell’auto li ha investititi deliberatamente, e gode dell’immunita’ diplomatica

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Olivia Forte come la verità trama episodi 10 agosto 2021 su Canale 5

Olivia Forte come la verità episodio 6 I rischi del mestiere. Margeax, una giovane ereditiera, si rifugia con il fidanzato in un centro di medicina olistica per cercare di curare una neuropatia dovuta al ricordo di una violenza subita dal fratello che attualmente dirige la societa’ di famiglia. La donna, spinta dal suo terapeuta e dalla moglie di lui, decide di denunciare lo stupro. La famiglia, per mettere tutto a tacere, vorrebbe liquidare alla giovane le sue quote societarie al momento congelate. Olivia nutre dei dubbi e comincia ad indagare arrivando ad un’incredibile scoperta.

Olivia Forte come la verità streaming

Olivia Forte come la verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Olivia Forte come la verità sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Olivia Forte come la verità in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #OliviaFortecomelaverità, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Olivia Forte come la verità segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Olivia Forte come la verità: link utili