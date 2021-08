DELITTI IN PARADISO EPISODI 12 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 12 agosto 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 12 agosto 2021

Delitti in Paradiso Stagione 10 – episodio 6 Messaggio dall’oltretomba – seconda parte. Saputo del ferimento di sua madre, Camille torna da Parigi e affianca Neville Parker nell’indagine mentre Florence è a Londra. Catherine racconta di aver visto Pasha Verdinikov al porto il giorno dell’omicidio e grazie a questa informazione si fanno delle importanti scoperte. L’idea di ripulire a fondo l’ufficio per sgombrare la mente porta l’illuminazione che permette a Neville di arrestare la persona che ha ucciso Pasha.

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 1 Un omicidio impossibile. Il poliziotto inglese Charlie Hulme viene trovato assassinato nella panic room (chiusa dall’interno) della villa di Lord e Lady Salcombe, sull’isola caraibica di Sainte Marie. Richard Poole, detective di Scotland Yard, viene inviato sul posto per indagare. Per Poole, adattarsi ai ritmi dell’isola e ai metodi dei suoi nuovi colleghi non sarà facile. L’indagine, inoltre, si fa subito complicata. Inizialmente i Salcombe negano di aver mai avuto a che fare con la vittima. Poi, però, Lady Sarah Salcombe confessa che Hulme era il suo amante. Inoltre, il poliziotto stava indagando su suo marito, James, sospettato di un coinvolgimento con il traffico di immigrati. Quando anche James viene ucciso, Poole si trova ad affrontare un intreccio più complicato del previsto…

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

