Arriva in chiaro su Italia 1 la serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS.

FBI Most Wanted trama episodi 12 agosto 2021 su Italia 1

FBI Most Wanted trama episodio 5 Il cecchino. LaCroix e la sua squadra danno la caccia a un uomo che riesce a rendersi invisibile perchè è un cecchino, un veterano di guerra che disperato per la morte dei suoi compagni e in preda agli antidepressivi, uccide come se fosse ancora sul campo di battaglia.

FBI Most Wanted trama episodio 6 Il profeta. Il capo di una setta ordina ai seguaci più fedeli di uccidere sua moglie e i suoi tre figli e poi si da’ alla fuga. Durante le ricerche, la squadra dell’FBI scopre che quest’uomo è nient’altro che un truffatore senza scrupoli.

FBI Most Wanted trama episodio 7 Spiriti del passato. LaCroix e la sua squadra seguono le tracce di Reg, un nativo americano che cerca disperatamente la figlia Audrey, per riparare agli errori che sente di aver commesso come marito e come padre. Reg ha scoperto che Audrey è stata rapita per essere sfruttata come prostituta e uccide tutti quelli che ostacolano la sua ricerca.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv basta andare sull'hashtag ufficiale # Inesdellanimamia

