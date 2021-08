Ella Schön serie tv su Rai 2: trama episodi 13 agosto 2021

ELLE SCHON EPISODI 13 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 13 agosto 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Ella Schön stagione 1 – episodio 1 Una famiglia di troppo. Quando il marito muore, Ella Schön, affetta dalla sindrome di Asperger, eredita non solo una casa sulla penisola di Fischland e una serie di debiti, ma anche Christina e i suoi figli, al secolo “l’altra famiglia” del caro estinto. Di cui Ella non sapeva ovviamente nulla. Incapace di affrontare un confronto diretto con gli “intrusi”, Ella risponde come sempre quando sono in gioco i sentimenti: attiva il pilota automatico, accetta la situazione e va avanti con la sua vita.

Ella Schön stagione 1 – episodio 2 Quella cosa chiamata amore. Ella va a lavorare nello studio dell’avvocato Kollkamp e viene coinvolta nei processi e nelle tribolazioni della popolazione locale. Christina si rivolge a Ella per un caso in cui una sua amica incinta, Josi, perde il lavoro. Man mano che Ella acquisisce familiarità con le circostanze, scopre delle incongruenze riguardo ai tempi della gravidanza. Il caso fornisce le basi per uno struggente dramma familiare.

La serie tv Ella Schön streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

