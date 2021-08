Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv 14 agosto: cast, trama, streaming

Atterraggio D’Emergenza è il film stasera in tv sabato 14 agosto 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv: cast

La regia è di Jim Wynorski. Il cast è composto da Antonio Sabato Jr., Michael Paré, Brianne Davis, Kevin Dobson.

Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv: trama

Il maggiore John Masters è un ex pilota militare che in seguito ad un disastro aereo avvenuto dieci anni prima è stato accusato di negligenza. Ora Masters fa il pilota di voli charter che trasportano turisti alle Hawaii. Durante uno di questi viaggi l’aereo viene dirottato per mano di da un gruppo di terroristi che hanno come obiettivo quello di rapire la figlia del proprietario della compagnia per cui lavora Masters che è tra i passeggeri dell’aereo. I terroristi prenderanno il comando costringendo Masters ad agire con decisione per evitare uno schianto sicuro.

Atterraggio D’Emergenza streaming

Atterraggio D’Emergenza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

