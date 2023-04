Special Forces Liberate l’ostaggio film stasera in tv 14 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Special Forces Liberate l’ostaggio è il film stasera in tv venerdì 14 aprile 2023 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola, di genere azione, avventura, drammatico del 2011, diretto da Stéphane Rybojad, con Diane Kruger e Djimon Hounsou. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Special Forces Liberate l’ostaggio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Forces spéciales

USCITO IL: 11 maggio 2012

GENERE: Azione, Avventura, Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Stéphane Rybojad

CAST: Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Morjana Alaoui, Raz Degan, Tchéky Karyo

DURATA: 107 Minuti

Special Forces Liberate l’ostaggio: trama

Afghanistan: la corrispondente di guerra Elsa Casanova viene presa in ostaggio dai talebani. Per evitare la sua imminente esecuzione, viene inviata un’unità delle forze speciali per liberarla. In alcuni dei paesaggi più mozzafiato del mondo, ma ancora pieni di ostilità, si da’ inizio a una ricerca incessante tra i rapitori che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda e un gruppo di soldati che rischiano la vita per raggiungere il loro unico scopo: portarla a casa viva.

Special Forces Liberate l’ostaggio: curiosità

I militari con il basco verde rappresentano le forze militari francesi della Marina; quelli con il basco amaranto sono i militari del 1er Régiment de Parachutiste dell’esercito; con il basco nero sono i paracadutisti dell’aeronautica francese.

Alain Alivon, che interpreta Marius, è stato veramente un commandante della Marina Francese per oltre vent’anni. Ha collaborato alla formazione militare degli attori durante le riprese. Oltre a questo film ha recitato un ruolo in un documentario sui commando della Marina.

Il film doveva essere girato in Afghanistan e in Pakistan, ma a causa dell’instabilità politica dei citati paesi al momento della realizzazione del film ha costretto la produzione a spostare le riprese inparte Francia, in parte nel Gibuti e in parte nel Tajikistan.

La sceneggiatura di Special Forces – Liberate l’ostaggio è stata scritta con la collaborazione della giornalista Emmanuelle Collomb, che già aveva partecipato ad alcuni dei documentari diretti dal regista Stéphane Rybojad.

Special Forces Liberate l’ostaggio: streaming

Special Forces Liberate l’ostaggio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili