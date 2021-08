Non avrai mai mia figlia film stasera in tv 18 agosto: cast, trama, streaming

Non avrai mai mia figlia è il film stasera in tv mercoledì 18 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non avrai mai mia figlia film stasera in tv: cast

La regia è di Tori Garrett. Il cast è composto da Madison Johnson, Kirstie Alley, Lyndsy Fonseca, Jason Burkey, Diane Robin, Hunter Burke, Michael Woods, CC Castillo, Roscoe Orman, Rico Ball, Aerica D’Amaro, Elissa Kapneck, Chantal Maurice, Olaolu Winfunke, Jay DeVon Johnson, Tia Hendricks, Linda Boston, Greg Dorchak.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non avrai mai mia figlia film stasera in tv: trama

Basato su una storia realmente accaduta. Amy Thompson è una brillante studentessa di legge appena laureata. Una sera viene aggredita e stuprata in casa sua da Demetri, un ragazzo che aveva conosciuto pochi giorni prima durante una serata trascorsa a festeggiare la fine degli studi insieme ad altri suoi amici. Amy scoprirà presto di essere rimasta incinta e, nonostante il parere contrario di sua madre, deciderà di tenere la bambina. Quando, dopo anni, il suo stupratore si rifarà vivo con l’intenzione di ottenere la custodia di sua figlia, Amy inizierà una lunga battaglia per impedirglielo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non avrai mai mia figlia streaming

Non avrai mai mia figlia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili