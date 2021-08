Il bisbetico domato film stasera in tv 19 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Il bisbetico domato è il film stasera in tv giovedì 19 agosto 2021 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola, scritta e diretto da Castellano e Pipolo, ha come protagonisti Adriano Celentano, Ornella Muti e Milly Carlucci. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il bisbetico domato film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1980

REGIA: Castellano, Pipolo

CAST: Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Sandro Ghiani, Nicola De Buono, Fosco Gasperi, Enzo De Toma, Jimmy il Fenomeno, Gianni Coletto, Marco Columbro, Guido Spadea, Angelo Mainardi, Elena Mari

DURATA: 90 Minuti

Il bisbetico domato film stasera in tv: trama

Elia è un agricoltore benestante, ecologista e molto burbero. Ha una enorme fattoria dove vive da solo se si esclude l’anziana domestica di colore, Mamie. Una sera piovosa bussa alla sua porta Lisa, una bellissima ragazza, rimasta in panne con la sua auto. La ragazza si accorge subito che Elia è un tipo schivo e che evita ogni presenza femminile. Lisa è di Milano ed è una ragazza ricca e un po’ snob e benché già fidanzata s’innamora di quell’agricoltore dell’Oltrepò pavese dal carattere brusco e misogino. Per provare a sedurlo Lisa mette in mostra ogni suo vezzo per farlo cedere e alla fine ci riesce. Anzi, con lei, il bisbetico si rifarà velocemente dei molti anni passati senza una donna.

Il bisbetico domato film stasera in tv: curiosità

Il film è una rivisitazione della celebre commedia La bisbetica domata di William Shakespeare.

Il bisbetico domato streaming

Il bisbetico domato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

