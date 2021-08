CHICAGO P.D. 8 EPISODI 20 AGOSTO 2021. Arriva su Italia 1 venerdì 20 agosto 2021 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 8 trama episodi 20 agosto 2021 su Italia 1

Chicago P.D. 8 trama episodio 13 Sono stata qui. A Kim il lavoro d’ufficio va stretto. La gravidanza prosegue, lei e il bambino stanno bene, ma rispondere solo alle chiamate del 911 non è il massimo per una persona che ama trovarsi sul campo con i colleghi. L’unico felice è Adam, la donna che ama è finalmente lontano dai pericoli. Ma ne siamo sicuri? Un giorno Kim risponde a una chiamata d’aiuto di una donna maltratta dal marito. L’agente non è convinta di come stiano effettivamente le cose e decide di indagare per conto proprio. Scopre così che la donna è tenuta prigioniera con altre ragazze, ed è costretta a prostituirsi. Localizzato il luogo di prigionia, Kim temendo il peggio, decide di salvarla. Si reca sul posto ma viene scoperta e brutalmente picchiata dallo sfruttatore. All’arrivo dei colleghi, Adam la trova agonizzante per terra. Subito viene portata all’ospedale. I medici le salvano la vita, ma Kim ha perso il bambino.

Chicago P.D. 8 trama episodio 14 Baricentro. L’episodio si apre con Kim Burges molto provata dopo l’aborto. Voight cerca di farla tornare in servizio, ma lei non se la sente ancora. L’attenzione successivamente si sposta su Vanessa Rojas, l’ultima arrivata. Ben, un assistente sociale le chiede aiuto nel ritrovare un tossicodipendente e quando l’uomo viene trovato morto la squadra inizia a cercare l’assassino. Sul cammino di Rojas si imbatte Sammy, un giovane senzatetto malato di mente. Mentre le indagini proseguono l’agente si lascia coinvolgere sempre di più dal ragazzo e cercherà di aiutarlo in tutti i modi, anche quando verrà sospettato ingiustamente dell’omicidio.

