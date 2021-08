Rebel in the Rye film stasera in tv 20 agosto: cast, trama, streaming

Rebel in the Rye è il film stasera in tv venerdì 20 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rebel in the Rye film stasera in tv: cast

La regia è di Danny Strong. Il cast è composto da Victor Garber , Hope Davis , Kevin Spacey , Zoey Deutch , Nicholas Hoult , Brian d’Arcy James , Lucy Boynton , Eric Bogosian , Bernard White.

Rebel in the Rye film stasera in tv: trama

La vita del celebre e solitario autore, J.D. Salinger, che ha guadagnato fama mondiale con la pubblicazione del suo romanzo Il giovane Holden. Oltre ad analizzare la nascita del capolavoro, il film si concentra su altri momenti della vita di Salinger, dall’adolescenza all’esperienza in trincea durante la Seconda Guerra Mondiale, tra momenti felici, disgrazie e un disturbo post-traumatico da stress che lo portò ad un creativo risveglio spirituale.

Rebel in the Rye streaming

Rebel in the Rye streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV: link utili