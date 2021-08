Lo scandalo Kennedy film stasera in tv 21 agosto: cast, trama, streaming

Lo scandalo Kennedy è il film stasera in tv sabato 21 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo scandalo Kennedy film stasera in tv: cast

La regia è di John Curran. Il cast è composto da Jason Clarke, Clancy Brown, Bruce Dern, Olivia Thirlby, Jim Gaffigan, Ed Helms, Kate Mara, Andria Blackman, Taylor Nichols, John Fiore.

Lo scandalo Kennedy film stasera in tv: trama

Biopic di John Curran che racconta una delle tante pagine nere vissute dalla famiglia Kennedy. Siamo nel 1969. Il 18 luglio il senatore Ted Kennedy si trova in vacanza a Martha’s Vineyard e dopo aver trascorso una serata con gli amici si mette in viaggio in automobile in compagnia di Mary Jo, che ha intenzione di assumere nella propria squadra. Mentre si trova alla guida Ted perde il controllo e il mezzo finisce in acqua: lui riesce ad uscirne incolume, mentre la ragazza ha la peggio. Il politico non denuncia subito l’accaduto e solo il giorno dopo, a mente fredda, cerca di comprendere come affrontare le conseguenze di quel tragico evento. Avrebbe potuto essere un nuovo scandalo per i Kennedy, ma il tutto venne tenuto nell’ombra per non ostacolare la carriera politica di Ted.

Lo scandalo Kennedy streaming

Lo scandalo Kennedy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

