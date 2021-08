Onda su Onda film stasera in tv 21 agosto: cast, trama, streaming

Onda Su Onda è il film stasera in tv sabato 21 agosto 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Onda su Onda film stasera in tv: cast

La regia è di Rocco Papaleo. Il cast è composto da Rocco Papaleo, Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Luz Cipriota, Calogero Accardo, Silvia Perez, Arturo Valiante.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Onda su Onda film stasera in tv: trama

Ruggero (interpretato da Alessandro Gassmann) è un cuoco solitario che lavora nelle navi passeggeri e Rocco Papaleo è nei panni di Gegè un artista squattrinato che cerca un successo che non arriva, un personaggio esuberante che deve andare a Montevideo per un concerto che crede essere l’occasione imperdibile per il suo rilancio artistico. I due protagonisti non si trovano assolutamente affiatati poi all’improvviso un evento inaspettato li costringerà ad una amicizia forzata. A Montevideo li accoglierà una donna di nome Gilda Mandarino (ottima interpretazione di Luz Cipriota) che sarebbe la responsabile dell’organizzazione del concerto. Ma le cose non vanno come previsto e i destini dei personaggi avranno degli intrecci e degli sviluppi sorprendenti tanto che le vite dei due uomini così diversi tra loro verranno accomunati da uno stesso destino e desiderio di rinascita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Onda su Onda recensione

Si tratta del terzo film di Rocco Papaleo dopo Basilicata coast to coast e Una piccola impresa meridionale. L’elemento che anche in questo film sembra tessere le fila di tutto il racconto è la musica, un espediente che sembra contraddistinguere le opere di questo artista trasversale attore, regista e musicista.

Onda su Onda è un film molto divertente ricco di gag, battute esilaranti ed eventi fortuiti che mettono in luce una scanzonata italianità indubbiamente cara al regista lucano. Anche il tema dell’amicizia è di nuovo molto presente ed insieme alla musica è la forza che unisce, separa riconsolida i rapporti. Alessandro Gassman torna a collaborare con Rocco Papaleo in un questa nuova spumeggiante commedia e come sempre si rivela una grande attore in grado di camminare sulle corde della commedia con perfetto e sapiente equilibrismo. Ottima la sceneggiatura e la parte musicale.

Onda su Onda streaming

Onda su Onda streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Onda su Onda film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili