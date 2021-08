Nine Perfect Strangers primi episodi: trama, promo, streaming

I primi tre episodi di Nine Perfect Strangers vanno in onda su Prime Video mercoledì 18 agosto 2021. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #NINEPERFECTSTRANGERS

Nine Perfect Strangers primi episodi: trama

La serie racconta la storia di nove persone, residenti della città, che decideranno di partecipare a un programma di benessere messo a punto da una sorta di SPA, un programma che promette ringiovanimento e uno stile di vita più sano. A capo di questo centro c’è la direttrice Masha (Nicole Kidman) che si occupa anche di guidare i nove sconosciuti nei 10 giorni di ritiro. Masha è una donna che ha fatto sua la missione di rinvigorire le menti e i corpi dei suoi ospiti. Ma come spesso accade, non tutto è come sempre e questi nove perfetti sconosciuti non hanno la minima idea di cosa li aspetta.

Nine Perfect Strangers cast

Nicole Kidman: Masha Dmitrichenko

Melissa McCarthy: Frances Welty

Michael Shannon: Napoleon Marconi

Luke Evans: Lars Lee

Samara Weaving: Jessica Chandler

Asher Keddie: Heather Marconi

Melvin Gregg: Ben Chandler

Tiffany Boone: Delilah

Manny Jacinto: Yao

Grace Van Patten: Zoe Marconi

Zoe Terakes: Glory

Regina Hall: Carmel Schneider

Bobby Cannavale: Tony Hogburn

Nine Perfect Strangers 1X01: trama e anticipazioni

Nine Perfect Strangers trama episodio 1X01 Random Acts of Mayhem (in italiano Casuali azioni caotiche). Grazie alla promessa di una trasformazione totale, nove persone molto diverse tra loro arrivano a Tranquillum House, un rifugio appartato gestito dalla misteriosa guru del benessere Masha.

Nine Perfect Strangers 1X02: trama e anticipazioni

Nine Perfect Strangers trama episodio 1X02 The Critical Path (in italiano Il percorso critico). Quando inizia la fase di guarigione, gli ospiti iniziano a dubitare dei metodi non convenzionali del ritiro al rifugio. Sono venuti per massaggi e relax, non per affrontare la propria mortalità!

Nine Perfect Strangers 1X03: trama e anticipazioni

Nine Perfect Strangers trama episodio 1X03 Earth Day (in italiano La giornata della Terra). quando il gruppo viene costretto a vivere “fuori dalla terra” durante la Giornata della Terra, la tensione al suo interno esplode mentre il trattamento si intensifica e iniziano le sofferenze della fame.

Nine Perfect Strangers streaming e dove vedere l’episodio

I primi tre episodi della nuova serie tv Nine Perfect Strangers vengono rilasciati online mercoledì 18 agosto 2021 nella piattaforma Prime Video. Per le puntate di Nine Perfect Strangers streaming, gli episodi resteranno disponibili per essere visti on demand su smart tv, pc, dispositivi mobile come smartphone, tablet attraverso l’App Prime Video attraverso l’abbonamento. Per i non abbonati al momento non sono disponibili le puntate in televisione in chiaro o su Sky. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

Nine Perfect Strangers primi episodi: promo

Nine Perfect Strangers: link utili